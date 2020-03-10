«Молоденькая совсем еще»: Наталья Ветлицкая поделилась ретрофото

10.03.2020, 18:30, Разное

Наталья Ветлицкая опубликовала ретрофотографии со съемок клипа «Была не была». Певица решила напомнить поклонникам о своих первых шагах на эстраде.

В конце прошлого года популярная в далеких уже 90-х исполнительница объявила о своем возвращении на отечественную сцену. Намерение опровергнуть известный афоризм о реке, в которую нельзя вступить дважды, было воспринято неоднозначно. Хейтеры подвергли критике выступление певицы на юбилее Дмитрия Маликова, особенно акцентируя внимание на «устаревшем стиле» и «новых веяниях». Своим же поклонникам Ветлицкая пояснила о планах, включающих большой гастрольный тур уже этой осенью. В Instagram-аккаунте она говорит, что хочет «оцифровать» свои песни, а также снять заново некоторые клипы.

В этот раз Ветлицкая подарила ностальгические воспоминания своим фанатам кадрами из архива. На них представлены моменты съёмок клипа на композицию «Была не была». «Была и есть, да еще какая!» — не сдержал свои чувства особенно преданный поклонник.