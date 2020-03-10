«Идем на поправку»: Дочь Заворотнюк впервые прокомментировала состояние матери

10.03.2020, 18:30, Разное

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась с Instagram-фолловерами впечатлениями от поездки в Италию, обнародовав несколько красочных фотографий. Она ответила поклонникам, обеспокоенным состоянием актрисы, заявив, что с ее матерью все хорошо.

24-летняя Анна Заворотнюк назвала вопрос, жива ли ее мать, «бестактным и жестоким». Дочь знаменитости призвала подписчиков не верить «моральным уродам» и больше с подобным к ней не обращаться. «Мы идем на поправку», — написала она, добавив, что у них «все хорошо». Другому участнику дискуссии наследница актрисы ответила, они «борются и молятся» за скорейшее выздоровление матери.

Одна из подписчиц призналась, что два года назад потеряла маму. Анна Заворотнюк посочувствовала горю поклонницы, но с уверенностью заявила, в их случае «все будет хорошо»: «Мы победим». Поклонники поддержали хозяйку аккаунта и выразили надежду, что скоро снова увидят любимую актрису на телеэкранах.

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