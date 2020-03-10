ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» как средства против коронавируса

10.03.2020, 18:30, Новости дня

Комиссия ФАС РФ признала нарушающей требования законодательства рекламу лекарственного препарата «Арбидол», распространявшуюся в январе 2020 года в эфире некоторых радиостанций.

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», – приводятся в сообщении на сайте ведомства слова заместителя руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

В рекламе говорилось, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против нового коронавируса, несмотря на то, что «упомянутая информация отсутствует в инструкции по применению».

По данным Минздарва в ответ на запрос ФАС, «в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата «Арбидол» в разделах «Показания к применению» и «Способ применения» отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV. Заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию с целью расширения показаний к применению лекарственного препарата «Арбидол» в учреждение не поступало».

«По факту нарушения рекламодателю АО «Отисифарм» выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении в отношении общества для назначения штрафа», – уточнили в ведомстве.

В соответствии с КоАП, за подобные нарушения составляет от 200 до 500 тыс. рублей.

Напомним, ФАС возбудила дело в отношении компании «Отисифарм», производящей «Арбидол», из-за того, что в рекламе препарат позиционировался как эффективное средство от нового коронавируса.