В Тамбовской области арестован подозреваемый в деле об убийстве школьницы

10.03.2020, 18:30, Разное

В Тамбовской области суд принял решение о заключении под стражу жителя региона, которого подозревают в убийстве 13-летней девочки. Предполагаемый злоумышленник сбил её на автомобиле, и решив, что ребенок скончался, выбросил тело в водоем, уточняют правоохранители.

Согласно информации следователей, инцидент произошел 3 дня назад в Тамбовском районе. Погибшая вечером ушла на школьную дискотеку, но в итоге не вернулась домой. Девочку длительное время разыскивали, а затем было возбуждено дело об убийстве. Подозреваемого удалось вычислить – им оказался 35-летний мужчина, который предположительно и сбил её на своей машине. Затем, предполагаемый преступник решил,

что девочка мертва, и выбросил её тело в ближайший водоем.

Суд постановил арестовать подозреваемого почти на 2 месяца, информирует издание РИА Новости со ссылкой на представителей регионального следственного управления СК России. Сообщается, что тело погибшей пока найти не удалось.