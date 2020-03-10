Роскосмос занялся поиском виновных в некачественных комплектующих в ракете «Протон-М»

10.03.2020, 18:28, Новости дня

В Роскосмосе создана комиссия для выявления виновных в использовании некачественных комплектующих в ракете-носителе «Протон-М», сообщила госкорпорация.

«Уже создана комиссия для установления виновных, допустивших нарушение технологии. По решению генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, будут поощрены», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Центр Хруничева пояснил, что идет о некачественных комплектующих, которые произведены еще в 2015-2016 годах.

Замена бракованных деталей специалистами Роскосмоса будет проведена в ракете-носителе на космодроме Байконур, возвращать «Протон-М» в Москву на завод не потребуется.

Ранее гендиректор Центра Хруничева (производитель ракет) Алексей Варочко сообщил, что пуск «Протона-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с Байконура отложен с конца марта на конец мая в связи с обнаружением «некачественных комплектующих».