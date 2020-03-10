«Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты в ряд стран из-за коронавируса

10.03.2020, 18:28, Новости дня

На фоне распространения коронавируса авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам без штрафных санкций вернуть билеты, изменить маршрут или даты путешествия в ряд стран, где наблюдается непростая ситуация с вирусом.

«Пассажирам с билетами в/из пунктов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет (в том числе после однократного переоформления); однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания; изменение маршрута на любые рейсы «Аэрофлота» с вылетом не позднее 31 декабря 2020 без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)», – сказано в сообщении на сайте авиакомпании.

«Кроме того, «Аэрофлот» предоставляет пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Германии, Испании, Франции возможность без штрафов изменить маршрут и даты путешествия», – добавили в компании.

Представитель «Аэрофлота» рассказал ТАСС, что авиакомпания планирует сократить количество рейсов в Израиль с 35 до 14 в неделю. Рейсы в Тель-Авив компания выполняет ежедневно.

Напомним, 5 марта «Аэрофлот» приостановил рейсы из Москвы в Гонконг и обратно.