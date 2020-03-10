Newsweek — из соображений безопасности церемония зажжения олимпийского огня пройдёт без зрителей

10.03.2020, 18:22, Новости дня

Национальный олимпийский комитет Греции объявил о том, что церемония зажжения и передачи олимпийского огня пройдёт без зрителей, пишет Newsweek. Подобные меры приняты в связи с опасениями распространения коронавируса, заболели которым по всему миру уже более 110 тыс. человек.



Reuters

В Греции церемония зажжения и передачи олимпийского огня пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, пишет Newsweek.

Согласно заявлению Национального олимпийского комитета Греции, в ней примут участие только 100 человек, которые аккредитованы Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио. В комитете также особо отметили, что намерены ограничить аккредитацию на мероприятие СМИ. При этом все города, через которые пронесут олимпийский огонь, должны принять все необходимые меры предосторожности в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и Национальной организации общественного здравоохранения.

Ожидается, что церемония зажжения, намеченная на 12 марта, впервые за 35 лет пройдёт без зрителей, несмотря на призывы отложить мероприятие.

В частности, против проведения церемонии в марте выступил мэр Олимпии, где традиционно за несколько месяцев до Олимпийских игр зажигается огонь, Гиоргос Георгиопулос. В письме, адресованном президенту МОК Томасу Баху, греческий политик предложил перенести мероприятие на май.

«Опасность зажечь факел перед небольшим числом зрителей, ограниченным числом официальных лиц и делегаций и под облаком страха и беспокойства нанесёт ущерб величию и престижу этого события», — отметил Георгиопулос в письме.

Как напоминает Newsweek, распространение заболевания повлияло не только на олимпиаду. Возможность проведения спортивных мероприятий за закрытыми дверями рассматривается также в ряду футбольных лиг по всему миру и Национальной баскетбольной ассоциации. Отмечается, что число заболевших коронавирусом превысило 110 тыс. человек, из которых более 3 тыс. погибли.