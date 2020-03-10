Кира Найтли нашла замену «маленькому черному платью»: 10 выходов актрисы на красную дорожку в платье невесты

10.03.2020, 18:18, Разное

Кира Найтли — давняя муза и подруга Chanel: в 2007-м она стала амбассадором бренда, а в 2013-м — вышла замуж в платье этого модного дома. С тех самых пор почти каждый ее выход на красную дорожку — повод вновь и вновь повторять признание в любви знаменитому французскому ателье. Вот только завету основоположницы дома Коко Шанель касательно «маленького черного платья» Кира не следует. Своим главным козырем она сделала белое платье в пол.

Нередко кутюрные вещицы поставляются актрисе прямо из свадебной коллекции модного дома, что-то шьют специально по индивидуальным эскизам для нее. Любит Кира и винтаж — из элегантных тканей Франции прошлого века. Такой образ она, например, выгуляла вчера, побывав в Лондоне на премьере фильма «Плохое поведение». Кружевное платье Chanel она подобрала поясом со сверкающей пряжкой, продолжили образ — серьги с бриллиантами.

Кира Найтли на премьере фильма «Плохое поведение» в ЛондонеКликните на фото для просмотра галереи

В фильме «Плохое поведение» Кира играет активистку середины прошлого века. Картина снята по реальным событиям, когда в Лондоне 1970-го конкурс «Мисс мира» был сорван из-за победы на нем темнокожей девушки. Найтли играет Салли Александер, которая выступала за освобождение задержанных женщин.

Свою активную позицию — солидарности с сильными и волевыми женщинами — Кира нередко выражает в интервью. Так, недавно она рассказала, что последние годы выбирает фильмы исключительно женщин-режиссеров. А снявшись в своей новой рекламной кампании Chanel, Кира рассказывала в интервью, что восхищается модным домом из-за того, что он культивирует в девушке элегантность, но никогде ее не ограничивает.

Увидеть еще больше образов Киры в длинном белом платье на красной дорожке — можно в галерее. Кира Найтли на показе ChanelКликните на фото для просмотра галереи