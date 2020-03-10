Эксперты составили ТОП-5 самых подделываемых смартфонов

10.03.2020, 18:07, Разное

Известно, на мировом рынке существует немало подделываемых смартфонов. Популярность некоторых моделей велика, и их начинают клонировать. Эксперты составили ТОП-5 компаний и устройств, пользующихся наибольшим спросом.

В Китае компания Samsung не очень популярна и ей приходится прилагать все усилия, чтобы конкурировать с местными производителями, которые с каждым годом становятся всё сильнее. Тем не менее, подделки южнокорейского бренда, как показывает анализ 12-месячного торгового периода, в КНР очень распространены. Из общего объёма устройств данная продукция составляет 29,54%. Чуть меньше клонируют гаджеты от Apple. Их насчитывается 26,44%. Далее следует Xiaomi, доля которой достигает лишь 9,83%. На четвёртой позиции находится продукция Honor (6,10%), а замыкают ТОП-5 самых подделываемых смартфонов аппараты от Vivo и Oppo, имеющие равное число копий.

Что же касается конкретных устройств, в этом рейтинге первенство одержал уже устаревающий флагман iPhone 8. За ним расположились девайсы W2018 и W2019 от Samsung, а ещё одна модель от этого бренда, Galaxy S10+, стала пятой. Не сумев подняться выше из-за iPhone XS Max.

При этом специалисты констатируют, от года к году число подделываемых смартфонов сокращается. Бенчмарк Master Lu зафиксировал, ещё четыре года назад их было 300 тысяч экземпляров. Затем эта цифра составляла 210 тысяч, после же она уменьшилась вдвое, а теперь ещё раз сократилась в два раза, достигнув показателя в 47 тысяч. Не исключено, что это происходит из-за невысокой производительности клонов «умных» телефонов. Обычно их основой является процессор MediaTek MT6589, а за графику отвечает Mali-400 MP GPU. Разрешение дисплея у таких аппаратов и качество изображения обычно не превышает 720p.