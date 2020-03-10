Мнение: Об эмансипации женщин в ГДР и ФРГ

10.03.2020, 18:06, Разное

К истории женского вопроса в ГДР и ФРГ.

1958.

В ФРГ издают «Закон о равноправии», который дает женщинам некоторые права, но закрепляет при этом на бумаге их семейные обязанности жены и матери. В законе написано: «Женщина несет ответственность за ведение домашнего хозяйства. Она имеет право заниматься трудовой деятельностью постольку, поскольку это совместимо с ее обязанностями в отношении супружества и семьи».

ГДР: женщины участвовали в общественном труде с самого начала и вели самостоятельную жизнь, без закрепленных в законе «обязанностей в отношении супружества и семьи». Даже в том случае, если они были замужем!

1962.

Женщинам в ФРГ позволено открывать для себя собственный банковский счет.

ГДР: женщины с самого начала имели доступ к личным средствам, точно так же, как и мужчины. Им не только позволялось иметь личный счет в сберкассе, но и среди работников сберкассы уже в 1950 году было 50% женщин.

1961.

В ФРГ пояляется первая противозачаточная таблетка, «Ановлар». Это средство впервые дает возможность женщине самостоятельно решать (не спрашивая согласия мужчины на кондом), хочет ли она забеременеть. Вот только противозачаточные таблетки еще долго продаются по рецепту и выписываются исключительно замужним женщинам, которые уже имеют нескольких детей.

ГДР. Первая противозачаточная таблетка (рекламируемая здесь как «Пилюля желанного ребенка») «Овосистон» разработана только в 1965 году и сразу начинается ее выпуск комбинатом ФЕБ Йенафарм. Некоторое отставание от ФРГ. Но эти таблетки выписываются и выдаются бесплатно всем желающим женщинам.

Июль 1977.

В ФРГ женщины отныне могут устраиваться на работу без разрешения их мужей. Кроме этого, женщины больше не обязаны выполнять бесплатную работу в предприятии/лавке своего мужа (хотя в семьях мелких предпринимателей это продолжает практиковаться и до сих пор).

ГДР: женщины с самого начала интегрированы в нормальную трудовую жизнь и никогда не нуждались в разрешении мужа, чтобы работать.

1984.

В ФРГ женщинам разрешено не принимать непременно фамилию мужа, выходя замуж. Возможность оставлять собственную девичью фамилию существовала уже с 1976 года, но только при согласии обоих партнеров, иначе семья автоматически получала фамилию мужа.

ГДР. Семейный кодекс ГДР 1975 года закрепляет в законе сложившуюся норму: семейная пара может сохранять добрачные фамилии, принять общую фамилию мужа или общую фамилию жены.

1985.

В ФРГ смягчено антиабортное законодательство. Мягкий запрет на аборты, тем не менее, сохраняется, несмотря на мощные протесты еще 1970-х годов.

ГДР. Фолькскамера ГДР в 1972 году принимает закон об абортах, который позволяет женщине решать самостоятельно, вплоть до 12-й недели беременности, хочет ли она сохранить плод. Аборты по медицинским и социальным показаниям были возможны в ГДР значительно раньше.

1986.

В ФРГ работают или учатся вне дома 50% женщин.

ГДР: В 1986 году 91,3% женщин работают или учатся вне дома, это один из самых высоких показателей в мире.

https://prometej.info/istoriya-zhenskogo-voprosa-v-germanii/ — полностью здесь

При этом и ГДР и тем более ФРГ существенно отставали от СССР, где эмансипация женщин ударными темпами прошла после 1917 года.