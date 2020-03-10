Стало известно о тайном визите маршала Хафтара в Дамаск

10.03.2020, 18:00, Новости дня

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в марте тайно посетил Дамаск, чтобы наладить с Сирией координацию и совместное противодействие вооруженному вмешательству со стороны Турции, сообщила общеарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат».

Утверждается, что визит Хафтара открыл путь нормализации отношений между Сирией и временным правительством Ливии в Бенгази, опирающемся на поддержку ЛНА, передает ТАСС.

Глава ЛНА обсудил в том числе возможное направление в Ливию военных советников и боевой техники, заявило издание.

Сирийские СМИ о приезде Хафтара не сообщали. При этом 3 марта в Дамаске возобновило работу ливийское посольство по итогам переговоров президента Сирии Башара Асада и вице-премьера временного правительства Ливии Абдуррахмана аль-Ухейриша.

Востоковед Михаил Рощин ранее заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что установление дипломатических отношений Сирии и правительства фельдмаршала Хафтара в Ливии является сигналом о том, что противники Турции могут объединяться.


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