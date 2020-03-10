Пуск «Протона-М» с Байконура перенесли из-за некачественных комплектующих

10.03.2020, 17:59, Новости дня

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с Байконура отложен с конца марта на конец мая в связи с обнаружением «некачественных комплектующих», сообщил гендиректор Центра Хруничева (производитель ракет) Алексей Варочко.

«При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе «Протон-М», находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов «Экспресс», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что с учетом необходимости проведения штатного цикла проверок ракеты после замены комплектующих, запуск перенесут на конец мая.

Компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (предприятие Роскосмоса) сообщала о переносе старта на апрель еще в январе.


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