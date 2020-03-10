Россия и Китай из-за коронавируса перешли на создание совместного самолета по видеосвязи

10.03.2020, 17:30, Новости дня

Из-за распространения коронавируса создатели российско-китайского пассажирского самолета отказались от очных мероприятий, перейдя в режим видеоконференций, сообщил советник гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Валерий Окулов.

«Пока в чисто рабочем режиме нам пришлось отказаться от каких-то очных мероприятий. Проводим все мероприятия в режиме видеоконференций. В том числе и советы директоров. Была небольшая задержка в Шанхае, в Китае, когда они продлили каникулы на две недели. Сейчас коллеги вышли на работу, все в рабочем режиме идет. Эти две недели мы нагоним», – передает его слова РИА «Новости».

Самолет CR929 должен быть создан к 2025-2027 годам. Создаваемый лайнер должен составить конкуренцию Airbus и Boeing, а также займет существенную долю рынка РФ и Китая. Стоимость программы – 13-20 млрд долларов.

В августе 2019 года главный конструктор программы CRC929 от российской стороны Максим Литвинов заявил, что широкофюзеляжный самолет CR929 совершит свой первый испытательный полет в 2023 году.

Полноразмерный макет салона самолета CR929 представлен на авиасалоне в подмосковном Жуковском МАКС-2019.


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