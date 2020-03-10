Учёные обнаружили в глубине Луны остатки планеты Тейя

10.03.2020, 17:30, Разное

На протяжении многих лет специалисты рассматривали существование планеты Тейя лишь гипотетически. Теперь же учёные утверждают, им удалось найти в глубине Луны её остатки.
В настоящий момент астрономы склонны считать, что появление Луны связано со столкновением Земли с неким прибывшим объектом из-за пределов Солнечной системы. Данное событие произошло более 4,5 миллиардов лет назад, а потому доказать его подлинность непросто. Считается, Тейя врезалась в молодую планету, и это назвали гипотезой гигантского воздействия. Следуя ей, множественные обломки сформировали естественный спутник, но данная теория не подтверждалась, поскольку собранные на лунной поверхности камни, привезённые участниками миссии «Аполлон» в 1972 году, при изотопном анализе показали с земными материалами схожие результаты. Если бы они принадлежали другой планете, прибывшей из другой системы, цифры сильно отличались бы. Не нашли отклика и предположения, что оба столкнувшихся объекта имели либо схожий состав, либо осколки сильно перемешались, сформировав новые материалы.

Теперь появилась новые доказательства прежней теории, о которых рассказали сотрудники Университета Нью-Мексико. Научные работники решили повторно изучить лунный грунт, применяя инновационные технические устройства, ранее недоступные исследователям. Благодаря технологическому прогрессу, новые показатели оказались более точными и позволили отследить одну закономерность. Чем глубже залегал ранее камень в мантии Луны, тем сильнее отличался его изотопный анализ. Из этого следует, остатки планеты Тейя скрыты в глубинах космического тела, сформированного из них. Тем не менее, проверить данную теорию удастся лишь после повторного визита людей на Луну и извлечения необходимых образцов для анализа.


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