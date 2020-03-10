В СБ ООН протестировали систему удаленного проведения заседаний из-за коронавируса

10.03.2020, 17:30, Новости дня

В ООН протестировали систему удаленного проведения заседаний Совбеза на случай ухудшения ситуации с распространением коронавирусом, сообщили источники в СБ.

«В понедельник прошло тестирование системы удаленного проведения заседаний СБ», — информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник, чьи слова также подтвердил и второй собеседник агентства.

По словам первого источника, тестирование проводилось в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Однако пока, как он отметил, «никто в практическом плане переводить работу Совбеза на удаленный режим не планирует».

На данный момент режим посещений штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не изменен из-за ситуации с коронавирусом — были сокращены или перенесены лишь некоторые массовые мероприятия.

Ранее ООН отменила почти все мероприятия весенней сессии СПЧ из-за коронавируса.