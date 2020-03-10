Эксперт: Поправка Терешковой направлена на сохранение политической стабильности общества

10.03.2020, 17:30, Новости дня

Если принятая Госдумой поправка Валентины Терешковой будет включена в Конституцию, то общество сохранит политическую стабильность. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Шутов, комментируя поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.

«Поправка, которая была внесена Терешковой, очень существенна. Она пресекает возможность политических манипуляций вокруг завершения полномочий президента, который ввиду конституционных ограничений уходит через некоторое время со своей должности», – подчеркнул декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании поддержала поправку депутата Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправку о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах, но попросил оценки у Конституционного суда. При этом он выступил против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков.

«Не только в России, но и во всех странах, где в конституциях содержится ограничение периода пребывания у власти президента, различные политические силы нередко начинают выстраивать информационные политические кампании в отношении уходящего президента, – отметил Шутов. – Мудрость Валентины Терешковой заключается в том, что она увидела возможность, что этим будут манипулировать. Безусловно, общество, особенно в наше турбулентное время, должно себя страховать. Если будут приняты поправки в отношении возможности выдвигаться на следующий срок, то тогда возможности манипуляции будут многократно сокращены».

«Путин – лидер нации. Эту позицию у него никто не отнимет – будет он президентом или не будет. Путин сам примет решение после анализа ситуации, которую он проведет в отношении возможности для себя выдвигаться на следующий срок. У нас есть опытный и работоспособный президент, знающий, что надо делать, и обозначивший стратегические цели, которые были названы в послании Федеральному Собранию», – подчеркнул Шутов.

Если принятая Госдумой поправка будет включена в Конституцию, то общество сохранит политическую стабильность, что станет мощным ресурсом для экономического развития страны, для сохранения социального мира, для реализации тех социальных поправок в Конституции, которые предложил ввести президент, резюмировал собеседник.