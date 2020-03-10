Стилист Руслан Громов рассказал о модных трендах весны-лета 2020

10.03.2020, 17:30, Разное

Стилист Руслан Громов подвел итоги модных показов и назвал актуальные тренды весны-лета 2020 года. Известный fashion-обозреватель отметил джинсовые и кожаные луки, наряды оверсайз, кислотные оттенки, как в одежде, так и в макияже.

Наиболее модный в этом сезоне — синий цвет во всех его проявлениях. Громову больше всего нравятся «электрический». Кроме этого, дизайнеры предлагают для весны и лета огненно-красные, оранжевые, насыщенно-зеленые, желтые, бирюзовые наряды или одежду в других ярких цветах. Стилист порекомендовал обратить внимание на деловой стиль и золото, но предупредил, оно идет не всем.



В новом сезоне актуальны юбки, брюки, платья, рубашки из джинсовой ткани. Эксперт советует приобретать одежду оверсайз и носить куртки на голое тело. Весной и летом в моде воздушные платья с объемными рукавами, созданные из натурального материала, а также наряды с животным и тропическим принтом, экстремальные мини и прозрачные одеяния.



Специально для «Актуальных новостей» fashion-обозреватель рассказал, какая обувь будет в тренде в этом сезоне. Никуда не денутся удобные платформы, модницы смогут щеголять в босоножках с тонкой перемычкой или туфлях с высокой шнуровкой, на провокационных толстых каблуках в различных вариациях. В расцветке дизайнеры не ограничивают, предлагая экспериментировать над образом самостоятельно.