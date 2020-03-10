Прокурор по делу MH17 заявила о «русских солдатах» возле «Бука»

10.03.2020, 17:28, Новости дня

Некий анонимный «свидетель М58» неоднократно заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года, сообщила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.

«В деле есть показания свидетеля М58… Он указывает, что 17 июля 2014 года во время крушения рейса MH17 он находился на перекрестке к югу от Снежного (город на территории ДНР), около ЗРК «Бук» во время его запуска», – сказала прокурор, передает РИА «Новости».

По ее словам, «свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом «Буке».

При этом не сообщается, на основании каких конкретно данных или наблюдений, кроме разговора на русском языке (на котором говорит значительная часть населения Украины), был сделан вывод о том, что это были «русские» или «российские» солдаты.

Прокурор отметила, что свидетель M58 был заслушан следственным судьей в октябре 2019 года. Следствие приняло меры для защиты данного свидетеля. Она уточнила, что в суде он не появится по соображениям безопасности.

Судебные заседание по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Тогда прокурор по делу MH17 заявил, что самолет сбили «доставленным из РФ «Буком». В то же время судья окружного суда Гааги Мария Кнайф сообщала, что материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года могут приобщить к делу.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.