Первый случай заражения коронавирусом выявлен в ДР Конго

10.03.2020, 17:28, Новости дня

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Демократической Республике Конго (ДРК), информирует Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По его данным, заразившийся – подданный Бельгии. Он был помещен в карантин после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат в аэропорту Киншасы, передает ТАСС.

Ранее американские ученые узнали, что инкубационный период коронавируса составляет пять дней, а в течение 11 дней у 97,5% заболевших проявляются симптомы заболевания.

В мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 тыс. 754, из них умерли 3 тыс. 136 пациентов. Почти 60 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц.