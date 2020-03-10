Жесктие меры, принятые в Китае, замедлили распространение коронавируса в мире

10.03.2020, 17:18, Новости дня

Ученые оценили, насколько эффективной мерой сдерживания распространения коронавируса было ограничение на путешествия, которое было введено в Китае в начале эпидемии. Исследование показало, что такие решительные действия дали миру время подготовиться к борьбе с новой инфекцией. Научная работа была опубликована в Science.

Исследователи провели моделирование ситуации, чтобы оценить, какое влияние оказало ограничение путешествий в Китае во время вспышки COVID-19. Эти расчеты были основаны на известных данных о том, как быстро инфицированные люди становятся заразными и сколько человек может заразить один больной. Также авторы учли существующие отчеты о распространении болезни.

В материковом Китае ограничение передвижения по стране дало мало результатов. Исследователи считают, что задержка распространения инфекции в результате этих мер была не более трех-пяти дней. По мнению ученых, вирус практически наверняка нашел бы путь из Уханя в несколько других районов Китая к концу января.

Ограничение путешествий дало более заметные результаты в мировом масштабе, показало исследование. Согласно расчетам, к середине февраля количество «импорта» коронавируса было бы на 80% выше, если бы Китай не ввел таких профилактических мер.

Новые выводы утверждают позитивную оценку действиям Китая по пресечению распространения нового коронавируса. Ранее страна подвергалась критике за жесткие карантинные меры, в том числе, со стороны Всемирной организации здравоохранения. Но недавно ситуация начала меняться: в конце февраля Сильвия Брайнд, директор отделения ВОЗ по борьбе с инфекционными болезнями, заявила, что меры, проведенные Китаем, задержали распространение болезни на несколько недель.


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