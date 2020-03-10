PR-директор Джигана отреагировала на скандал с рэпером

10.03.2020, 17:07, Разное

Мила Малкерова-Датунашвили, PR-директор Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного под псевдонимом Джиган, прокомментировала скандал вокруг имени музыканта. Поклонников беспокоит ситуация в казавшейся всем идеальной семье рэпера и Оксаны Самойленко.
Рэп-исполнитель Джиган, всегда проявлявший себя как заботливый отец и любящий муж, недавно записал видео для Instagram-фолловеров, представ, как показалось им, в не совсем адекватном состоянии. Музыкант сбрил бороду и брови, а позже признался, что находится на лечении в наркологическом центре.

Публика пришла в недоумение, когда Самойлова, некогда светившаяся от счастья, неожиданно для всех заявила, мол, «не хочет просыпаться в этот мир». Кроме того, сам Джиган стал просить у супруги «прощения за все» и благодарить, что «спасла ему жизнь».

Журналисты «НьюИнформ» обратились к PR-директору музыканта с просьбой прояснить, что же происходит в его семье. Малкерова-Датунашвили призналась, она не обладает никакой информацией по этому поводу и сама очень хотела бы «узнать правду», поскольку на данный момент звездные супруги не комментируют ситуацию.


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