Возможный бестселлер Apple iPhone SE2 (iPhone 9) появится в продаже вовремя

10.03.2020, 17:07, Разное

По сведениям многих зарубежных инсайдеров, уже в конце месяца корпорация Apple проведет масштабный показ новых девайсов. Впрочем, из-за продолжающейся эпидемии коронавируса данное мероприятие, скорее всего, состоится в закрытом режиме. К примеру, 31 марта планируется официальный анонс смартфона iPhone SE2 (iPhone 9).

Ранее предполагалось, что анонс этого девайса перенесут на неопределенное время из-за вспышки вышеназванного заболевания. Впрочем, данные слухи оказались неверны: американская компания попросту решила перенести производство новинки за пределы Китая. Более того, место уже найдено – аппараты собираются в Индии, где уже есть предприятия по сбору разных моделей iPhone.

В заключении инсайдеры заявили, стоимость iPhone SE2 (iPhone 9) не превысит 400 долларов, а предзаказ устройства станет возможным уже 31 марта – в день дебютного показа.