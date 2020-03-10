Мнение: Педофил — не педофил? Убил 13-летнюю девочку — изнасилование на себя не берет

10.03.2020, 17:01, Разное

Пока что можно гадать на кофейной гуще: педофил — не педофил? Посмотрите, на это лицо — похож? 13-летку он назвал «девушкой». Есть нестыковки в его рассказе. Полиция на допросе, конечно, расколола 35-летнего мужика. Говорит, сбил девочку машиной, не насиловал, секса по обоюдному согласию тоже не было, испугался, тело выбросил в реку. «Что, даже признаки жизни не проверил?» «Ну так она не дышала, вроде». Тело ищут. Пока не обнаружено. Но если найдут быстро, и эксперты-патологоанатомы из морга судебной медицины определят, что жертва — не девочка, мужик сразу пойдет по другой статье.

Конечно, может быть и так, что 13-летней Лизе Черновой на дороге попался просто полный кретин. Сбил девочку, и выбросил тело в реку — на самом деле, думал, что не найдут. Но что-то не клеится в этой истории. И прежде всего, даты.

7 марта Лиза ушла на дискотеку в Тамбовской области. Десятки волонтёров искали пропавшую 13-летнюю Лизу Чернову весь день 8 марта и всю ночь, а потом еще и 9 марта. Потом взяли убийцу.

8 марта, он говорит, сбил ее на машине. 35-летний Александр Липатов взял у родственников автомобиль, чтобы покататься по селу. Ну и поехал дальше по трассе. Он рассказал, что увидел, как по дороге идёт «девушка», решил удивить маневром, заинтересовать, не рассчитал и сбил её. Лихач, мол, он — и все. Тело — в багажник, потом в реку. «Испугался». И прятался. Не думал, что найдут.

Помимо дат, следствию не нравятся показания. Путается. Будут допрашивать дальше.

@rovegosteb — https://t.me/rovegosteb/2489

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста


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