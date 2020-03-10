США допустили любую помощь Турции в Идлибе

10.03.2020, 17:00, Новости дня

Вашингтон не исключает никаких вариантов помощи Турции по линии НАТО в сирийской провинции Идлиб, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Турция в соответствии со статьей 4 устава НАТО обратилась к странам НАТО за поддержкой, и мы (США) работаем с другими странами НАТО, чтобы понять, какие возможности есть. У Испании есть батареи Patriot, одна батарея сейчас в Турции. С 2012 года различные силы НАТО размещались в Турции в ответ на сирийский кризис», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас в Вашингтоне изучают, что может в этой ситуации сделать НАТО.

«Все варианты на столе, посмотрим, что будет дальше, что наши союзники захотят предложить и что США смогут сделать, чтобы поддержать их», – добавил спецпредставитель.

Говоря о возможном предоставлении альянсом Турции безопасной зоны для постоянного прекращения огня и безопасного района для людей в Идлибе, Джеффри отметил, что «нужно провести анализ военной угрозы, которую представляют сирийское правительство, РФ и Иран».

«Во-вторых, надо оценить турецкий потенциал, в-третьих – что могут сделать страны НАТО индивидуально и как альянс, чтобы… принять военные решения о развертывании, чтобы защитить Турцию», – сказал Джеффри.

Он не уточнил, будет ли оцениваться развертывание военных или вооружений, и если да, то где.

В то же время Джеффри подчеркнул, что может исключить отправку наземных войск США в Сирию.

«США изучают, что можно сделать в воздухе. Думаю, что можно забыть о наземных войсках. Наземные войска – это лишь исключительная мера», – сказал Джеффри.

По его словам, США и их союзники могут ввести санкции против России, если перемирие в Идлибе будет сорвано.

«Если они проигнорируют наши предупреждения, наши действия и будут двигаться вперед (нарушать перемирие), мы ответим настолько быстро, насколько это возможно в консультациях с нашими европейскими союзниками на предмет того, какой может быть пакет санкций, другие действия», – сказал Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.

Он отметил, что в НАТО изучают «военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности», которые можно использовать в случае срыва перемирия.

Джеффри также добавил, что США приветствуют договоренности РФ и Турции по перемирию, однако высказал мнение, что Москва и Дамаск в нем не заинтересованы.

Ранее Соединенные Штаты заблокировали заявление СБ ООН в поддержку договоренностей, которые были достигнуты в Кремле между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара просит «дополнительной помощи НАТО по Сирии», чтобы защитить границы и «в связи с миграционными вызовами».