Володин оценил возможные изменения в Конституции о президентских сроках

10.03.2020, 16:59, Новости дня

Норма в Конституции, которая касается президентских сроков, принесет больше стабильности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Конечно, возможность, которая предоставлена… президенту Российской Федерации после 2024 года, по окончании срока полномочий, избираться, надеюсь, что принесет однозначно больше стабильности», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправку Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.

Терешкова на пленарном заседании выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков, позволив действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправку, но подчеркнул, что она должна пройти оценку в Конституционном суде. Кроме того, он выступил против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков.


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