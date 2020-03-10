КПРФ решила воздержаться при голосовании по принятию поправок в Конституцию

10.03.2020, 16:59, Новости дня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по президентскому законопроекту о поправке в Конституцию в третьем чтении.

«Мы считаем, что страна не готова к рассмотрению этого законопроекта. Что касается дальнейшей работы, то мы воздержались от голосования во втором чтении, воздержимся и в третьем», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за принятие во II чтении президентского законопроекта о поправке в Конституцию. За проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 парламентария воздержались.


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