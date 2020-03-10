Конгресс депутатов Испании приостановил работу после обнаружения коронавируса у главы партии VOX

10.03.2020, 16:59, Новости дня

Коронавирус был выявлен у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги, информирует издание Pais. В связи с эти приостановила работу нижняя палата парламента страны.

«Сегодня мы узнали, что результат анализов Хавьера Ортеги на COVID-19 оказался положительным», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Все депутаты партии переведены на удаленную работу. В партии извинились перед гражданами Испании за общее собрание, проведенное в воскресенье, на мероприятие пришли около 9 тыс. человек. Партия также осудила власти Испании за недостаточно суровые меры по сдерживанию коронавируса.

По просьбе партии, на неделю приостанавливает работу Конгресс депутатов Испании – нижняя палата парламента.

При этом правительство Испании решило приостановить на время прямое авиасообщение с Италией из-за распространения коронавируса, Об этом говорится в указе, опубликованном в Официальном правительственном вестнике страны.

В документе сказано, что «устанавливаются исключительные меры для ограничения распространения и заражения COVID-19 путем запрета прямых рейсов между Итальянской Республикой и аэропортами Испании». Запрет введен с 11 до 25 марта текущего года, информирует ТАСС

По последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 1,2 тыс., около 30 человек скончались.

Ранее сообщалось, что Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса. Напомним, во вторник, 10 марта, в связи с распространением коронавирусной инфекции власти Италии подписали декрет, который ограничивает передвижение граждан по всей территории страны. Также прекращены массовые спортивные состязания и запрещены любые групповые встречи.