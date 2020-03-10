США подтвердили отказ Трампа приехать в Москву на празднование Дня Победы

10.03.2020, 16:59, Новости дня

Президент США Дональд Трамп действительно отклонил приглашение посетить празднование Дня Победы 9 мая в Москве, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Президент отклонил приглашение посетить празднование в РФ Дня Победы», – сказал представитель администрации, передает РИА «Новости».

Он не ответил на вопрос, будет ли кто-либо представлять США на праздновании, и если да, то кто.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, в Кремле получили, но пока не знают, на каком уровне будут представлены США.

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы.


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