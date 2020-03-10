Характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro появились в Сети

10.03.2020, 16:34, Новости дня

Компания Redmi в ближайшие несколько дней выпустит новый смартфон Note 9 Pro, однако уже рассекречены основные характеристики данного аппарата.

В частности, средняя модификация флагманской модели получит восьмиядерный процессор Snapdragon 720, а также 4-6 гигабайт оперативной памяти. Также в продажу поступят модификации с 64-128 гигабайтами постоянной памяти. Новый смартфон получит 6,67-дюймовый дисплей высокого разрешения с прочным защитным стеклом.

Передняя камера имеет одинарный модуль 16 мегапикселей, а основная камера четыре модуля с главным датчиком 48 мегапикселей. Емкость батареи смартфона составила 5020 мАч. Предложенный девайс официально рассекретят уже 12 марта.