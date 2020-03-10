В Apple Watch добавят функцию определения уровня кислорода в крови

10.03.2020, 16:34, Новости дня

Компания Apple сможет дополнить свои умные гаджеты линейки Apple Watch весьма полезной опцией — датчиком определения уровня кислорода в крови.

Кроме того, умные часы смогут самостоятельно оповещать своего владельца в случае, если выявлен слишком низкий показатель. Информация о новой опции появилась на основании изучения кода новой оболочки, в которой уже предусмотрели такую особенность. Вместе с тем пользователи уже высоко оценили предложенное обновление.

Пока эксперты не могут определиться лишь с тем, каким конкретно способом будет осуществляться предложенная система. Предполагается применение дополнительного датчика, который возьмет на себя исключительно данную функцию.


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