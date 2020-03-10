В собор Святого Петра в Ватикане из-за коронавируса перестанут пускать туристов

10.03.2020, 16:30, Новости дня

Площадь перед ватиканской базиликой и сам собор Святого Петра в Ватикане со вторника закрываются для туристов для предотвращения распространения коронавируса, сообщила служба печати Святого престола.

«В координации с указаниями, данными итальянскими властями, с сегодняшнего дня был принят ряд дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра будут закрыты для экскурсий и туристов», – передает РИА «Новости» сообщение службы.

Ранее источник также сообщил, что меры, предпринимаемые израильскими властями для предотвращения распространения коронавируса, могут поставить под угрозу церемонию схождения Благодатного огня в Храме Воскресения в Иерусалиме.

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России) в свою очередь призвал воздержаться от паломничества на фоне распространения коронавируса.