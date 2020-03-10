Медики предупредили о крайнем вреде малоподвижного образа жизни для сердца

10.03.2020, 16:30, Разное

Медики заявляют, малоподвижный образ жизни крайне вреден для сердца. Отсутствие достаточной физической активности ведёт к неправильному функционированию внутренних органов и мышц из-за слабого кровотока и отсутствия нагрузок.

Специалисты провели исследование с целью определить, для чего необходимы физические нагрузки, и почему их отсутствие вызывает негативные последствия. Учёные сравнили образ жизни приматов, в том числе строение их сердца, и человека, обнаружив некоторые различия. Гориллы и шимпанзе ведут малоподвижный образ жизни, чаще всего они сидят или лежат, вместе с тем, их организм отличается повышенной выносливостью. Стенки их сердец толстые, сам орган имеет округлую форму, что обеспечивает лёгкую адаптацию к изменению нагрузок. У человека сердце имеет вытянутую форму, причём левый желудочек увеличен и обладает способностью закручиваться для усиления перегонки крови. Если житель или жительница ведут малоподвижный образ жизни, сердце становится более округлым, желудочек не работает под нагрузкой, далее появляется излишняя утомляемость и одышка.

Учёные рекомендуют ввести в распорядок дня физические упражнения. Необходимо посещать спортзал для восстановления нормальных функций сердца и костно-мышечного аппарата. К тому же, продолжительность жизни в таком случае будет увеличиваться, а риск ранней смерти уменьшится.