«Спасибо, что позвали меня, а не Пугачеву и Аллегрову»: Долина необычно поблагодарила сахалинцев

10.03.2020, 16:30, Разное

Перед гостями и участниками фестиваля «Утро Родины» 9 марта выступила певица Лариса Долина. С необычными словами благодарности звезда обратилась к зрителям.
Известная исполнительница поет свои песни вживую, так как обладает яркими вокальными данными. Разница во времени, тем не менее, заставила и её разрабатывать голос немного дольше. В связи с этим Долина и пошутила, что зрителям повезло, когда они выбрали её, а не Аллу Пугачеву или Ирину Аллегрову.

Концертный зал «Кристалл» в Южно-Сахалинске заполнили примерно три тысячи зрителей, восторженно принимавших певицу. Многим понравилась обновленная внешность Долиной, которая похудела и воспользовалась услугами косметологов. Для зрителей она спела знакомые многим композиции «Погода в доме», «Половинка» и другие хиты.

Джазовый стиль исполнения всегда наполняет зрителей особым эмоциональным подъёмом. Услышав первые звуки песни «До свидания», зрители включили фонарики на своих смартфонах и стали двигать руками в такт мелодии. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поблагодарил певицу огромным букетом белых роз и словами глубокой признательности.


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