Эксперт АНГИ Александр Хуршудов дал оптимистичный прогноз по ситуации на рынке нефти

10.03.2020, 16:30, Разное

Александр Хуршудов, комментируя ситуацию с потерей нефтяными котировками более 30%, заявил, что на данном этапе снижение цен определяется не шагами ОПЕК+, а падением деловой активности в мире. Эксперт уверен, биржей руководит страх, поэтому наблюдаются такие колебания.
Хуршудов не считает критичным, что экспортеры нефти на встрече ОПЕК+ между собой не договорились, ведь ничто не мешает им собраться вновь и прийти к выгодному для всех соглашению. Кроме того, не стоит ожидать увеличения добычи нести при таких низких ценах. Саудовская Аравия пообещала давать до 10 млн баррель в сутки, но при максимуме для себя страна сможет продержаться не больше 2-3 месяцев. Кроме того, вскоре снизятся объемы добычи нефти в Канаде и сланцевого газа в США.

Эксперт не поддерживает разговоры, что обвал цен на «черное золото» якобы спровоцировал падение фондовых рынков и поверг мир в финансовый кризис. Подобное снижение биржевых индексов наблюдалось и в начале минувшего месяца, а после стоимость нефти достигла почти $60. В ближайшее время Хуршудов ожидает повышение ценника марки Brent до $45-50, но он продолжит колебаться, а для его стабилизации необходимо несколько месяцев.

Сейчас стоимость нефти определяется снижением мировой деловой активности, а не действиями ОПЕК+. Замедление связано с застоем экономики ЕС и Китая, эпидемией коронавируса, но эти факторы со временем утратят свою актуальность. РФ понесет в такой ситуации определенные финансовые потери, но сможет выстоять. ЦБ с 10 марта начал реализовывать валюту, чтобы предотвратить спекуляцию, и вскоре, уверен эксперт, рубль вернется к отметке 65-70 по отношению к доллару.


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