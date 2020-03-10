Матвиенко: Президентские выборы в 2024 году будут конкурентными

10.03.2020, 16:28, Новости дня

Президентские выборы в 2024 году будут конкурентными, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что ничего не предрешено.

«Будет ли Владимир Владимирович (Путин, – прим. ВЗГЛЯД) выдвигать свою кандидатуру в 2024 году или не будет, это покажет время, это будет его желание. В любом случае, это конкурентные выборы. Только граждане – даже если будет решение, что Владимир Владимирович пойдет на выборы, – только граждане будут решать, поддержат они президента, не поддержат», – сказала Матвиенко РИА «Новости».

«Я уверена, что выборы 2024 года будут обязательно конкурентными и ничего не предрешено. Это право, это возможность, а решать будут граждане», – отметила председатель Совфеда.

Она опровергла предположения о том, что с самого начала поправки в Конституцию якобы были нацелены на продление полномочий президента Владимира Путина.

«Вот эти диванные эксперты, которые, только мы начали обсуждать изменения в Конституцию, они тогда уже говорили, что все это делается для того, чтобы сохранить Путина у власти. Это абсолютно безосновательно», – сообщила Матвиенко.

Она также отметила, что поправки о снятии ограничений для участия в выборах, предложенные Валентиной Терешковой, являются своевременными.

«Мне кажется, что внесенное Валентиной Владимировной Терешковой предложение сейчас всех успокоит, оно поставит все точки над i, ведь огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок в мире. И обсуждение, а кто будет преемником, что будет с безопасностью страны и так далее, все-таки тревожные процессы», – сказала она.

«Высказанное Валентиной Владимировной Терешковой мнение о том, чтобы дать возможность президенту РФ (Владимиру Путину, – прим. ВЗГЛЯД) избираться в 2024 году на пост президента, мне кажется, оно очень своевременно», – добавила Матвиенко.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправку Валентины Терешковой о снятии ограничения на число президентских сроков. Перед этим президент РФ Владимир Путин одобрил поправку о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах, но попросил оценки у Конституционного суда.