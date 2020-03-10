Врачи подтвердили второй случай полного излечения человека от ВИЧ

10.03.2020, 16:28, Новости дня

Так называемый «лондонский пациент» полностью излечился от ВИЧ, это подтвердили врачи в своем докладе, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

«Лондонский пациент продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев, когда в его крови не было обнаружено вируса… Как мы полагаем, полученные результаты показывают, что он излечился от ВИЧ», – приводит РИА «Новости» слова авторов исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета.

По данным издания New York Times «лондонским пациентом» является 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. ВИЧ он страдал с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина.

Костный мозг был трансплантирован ему в рамках лечения от онкологии, однако это помогло одновременно избавить его от ВИЧ-инфекции.

Напомним, «лондонский пациент» стал вторым в истории человеком, излечившимся от ВИЧ. Первый случай излечения от СПИДа был зафиксирован в 2007 году в Германии. Тогда Тимоти Рэй Брауну также сделали пересадку стволовых клеток в качестве противораковой терапии.


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