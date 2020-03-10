В США предрекли победу РФ в войне на нефтяном рынке

10.03.2020, 16:28, Новости дня

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев заявил, что обвал цен на нефтяном рынке является экономической войной, в которой шансы РФ на победу высоки.

«Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией», – пишет он в статье для National Interest, текст которой передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что РФ готова брать на себя риски от возможной эскалации в противостоянии с США и получить преимущество над Вашингтоном. Как пример он называет ситуацию в Сирии.

«Русские передвинули некоторые красные линии, проведенные Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным», – пишет автор статьи.

Гвоздев указал, что срыв соглашения ОПЕК+ произошел из-за того, что сделка перестала быть для российских нефтяников выгодной. Саудовская Аравия в ответ пригрозила повысить добычу, надеясь таким образом оказать давление на Москву.

«Но у русских есть ряд преимуществ. Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. РФ может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами. И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен», – отмечает Гвоздев.

Он заметил, что в этой ситуации возможно также ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США.

«Благодаря талантливой команде из российского Министерства финансов в стране создан хороший денежный резерв на черный день, который поможет в достижении этих целей. Путин извлек уроки из торговых войн Трампа: быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить. Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся», – резюмирует он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако РФ пройдет все это достойно, а экономика страны будет укрепляться.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля все страны смогут добывать нефть без ограничений. Цены на нефть после этого начали резкое падение, обрушились фондовые рынки в разных странах. Во вторник нефть стала восстанавливать потери, подорожав на 10%.

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