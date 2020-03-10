«Звезда в шоке!»: разгромившая аптеку иркутянка сама перепутала лекарства

10.03.2020, 16:25, Новости дня

Устроившая погром в иркутской аптеке посетительница сама перепутала название лекарства, а затем обвинила провизора в торговле поддельными препаратами, заявил Irk.ru сотрудница торговой точки Екатерина, которая сняла "похождения" гневной женщины на видео.

Покупательница 4 марта приобрела "Аллохол" как слабительный препарат, тогда как он является желчегонным. Не дождавшись требуемого эффекта, женщина 8 марта вернулась в аптеку и потребовала вернуть ей деньги или обменять таблетки, а, услышав отказ, обвинила сотрудников в торговле поддельными лекарствами. Ей предложили прийти 10 числа и ознакомиться с сертификатами качества, дабы купировать свои подозрения.

"Женщина стала кричать, что я против того, чтобы у нее были дети, и придралась к остальным посетительницам, назвав их клоунессами. Обвинила нас в установке прослушки дома", — рассказала Екатерина.

Словами посетительница не ограничилась — она устроила форменный погром в аптеке, после чего спешно ретировалась. Вызванные на место сотрудники Росгвардии и полиции оформили нужные бумаги и уехали, однако сразу после них дебоширка вернулась.

"Дрянь! Чтобы увольнялась отсюда! Ты исчезнешь, эти исчезнут. Пошли вон из моей жизни! Звезда в шоке!" — кричала она.

Завершилось все тем, что она разбила витрину, а осколки попали в лицо пострадавшему провизору. Находившийся в аптеке мужчина не рискнул вмешиваться в конфликт. Стражи порядка еще раз навестили аптеку, но вновь не застали хулиганку. Выйти на ее след им пока что не удалось.

Пострадавшей наложили несколько швов на подбородок, после чего отпустили ее лечиться домой.