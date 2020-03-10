Скандалы: «Собирали лайки вместо денег»

10.03.2020, 16:08, Разное

Почему рухнул рекордный рейтинг Владимира Зеленского

На Украине сменилось правительство. Кабмин под руководством Алексея Гончарука продержался всего полгода и не справился с экономическими проблемами. Зеленский победил, обещая решить их, но время шло, а граждане так и не почувствовали улучшений. Более того, правительство запустило непопулярную реформу, чем окончательно подорвало доверие украинцев. Новому премьеру и его министрам достанутся миллиардные долги по зарплатам, мизерные пенсии, которых не хватает на оплату коммунальных услуг, еле живая промышленность и другие системные проблемы, которые копились на Украине годами. Как амбициозные планы новой власти разбивались об украинские реалии — в материале «Ленты.ру».

Неловкий старт

«Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле», — такими словами Зеленский открыл заседание Рады, рассматривавшее отставку премьера. По его словам, министры не выполнили многочисленные обещания. «Индустриальная слава Украины» — промышленность — падает, таможня «отправлена в нокаут» из-за неконтролируемой контрабанды и дефицита бюджета. Ну, и потому что «собирали лайки в Facebook вместо денег в казну», не забыл уточнить президент.

Критике подверглась и социальная политика правительства — точнее, полное ее отсутствие. Зеленский заявил, что люди не почувствовали обещанного снижения цен на тепло, а система коммунальных платежей хаотична. Пенсии так и не были проиндексированы, реформа здравоохранения по-прежнему не готова к реализации второго этапа, миллиардные долги по зарплате шахтерам до сих пор не погашены, зато зарплаты членов наблюдательных советов неадекватно высоки. «Я не могу быть психологом, коллектором и нянькой», — заключил Зеленский.

Вместе с премьер-министром в отставку ушли еще девять членов правительства. С пятью другими министерствами команда Зеленского, очевидно, не успела вовремя решить вопрос. Неизвестно, останутся ли на своих местах главы Минкультуры и Минобразования, однако по поводу них в СМИ не публиковалось никаких инсайдов. Главные сложности возникли с тремя «промышленными» ведомствами — новым министерством по делам АПК, Минэкономразвития и креслом вице-премьера по развитию промышленности.

Министра экономики Тимофея Милованова хотели назначить главой нового министерства, но он отказался и покинул правительство. Бывший куратор экономического направления из администрации президента Виктора Януковича Роман Жуковский, который должен был сменить Милованова на посту главы Минэкономразвития, отказался от предложения прямо накануне заседания. Наконец, новым вице-премьером хотели сделать известного за рубежом конструктора, главу государственного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, который разрабатывает новое украинское оружие, но и он отклонил предложение президентской команды. А между тем именно на этих направлениях украинским властям необходимо срочно исправлять ситуацию.

Большие счета и маленькие пенсии

1 марта украинские пенсионеры ждали ежегодной индексации выплат — они должны были вырасти на 10 процентов без учета надбавок. Однако вместо индексации власти объявили, что запускают пенсионную реформу, предполагающую постепенное повышение выплат к 2023 году на 1200 гривен. Как объяснила в Facebook уже уволенная министр соцполитики Юлия Соколовская, первыми повышение получат люди от 80 лет, но только в сентябре, потом — пенсионеры от 78 лет, а тем, кому 75 лет, придется ждать следующего года.

Юридически кабмин ничего не нарушил — закон о ежегодных индексациях не устанавливает точную дату изменения выплат, но ожидания людей были основаны на том, что в прошлом году это случилось именно в марте. Проблема пенсий давно стала очень острой: размер средней пенсии на Украине в начале этого года не достиг даже минимальной зарплаты, которая составляет 4723 гривны.

Как считает бывший министр соцполитики Андрей Рева, правительство просто не нашло денег на пенсии. Во-первых, оно заморозило повышение минимальной зарплаты — будь она хотя бы на тысячу гривен больше, социальные выплаты обеспечили бы наполнение пенсионного фонда, указывает экономист. Дотация фонда из бюджета в этом году только сократилась — 172,5 миллиардов гривен против 182 миллиардов в 2019-м. Между тем на индексацию пенсий в этом году до требуемого размера необходимо потратить 30 миллиардов гривен, заявил Рева.

Проблема пенсий выглядит еще более серьезной, если учесть украинские цены на газ. Еще до ноября 2019 года на Украине действовали сниженные тарифы ЖКХ для населения и ограничения на их рост. Их отменили по требованию МВФ как «экономически необоснованные». С января 2020 года «Нафтогаз» привязал цену продажи природного газа и для нужд промышленности, и для населения к котировкам на нидерландском распределительном хабе TTF, то есть к рыночной стоимости.

Премьер Гончарук заявлял, что в феврале цена за газ будет самой низкой за всю зиму. Оптовые цены на топливо для нужд населения в этом месяце составили 3,95 гривны за кубометр, что также является рекордно низким показателем за четыре года. Однако в цену для потребителей включены НДС и другие наценки, так что в итоге она выросла до 5,87 гривны за кубометр. При этом украинцы получают и второй счет за транспортировку газа, который варьируется от 0,6 до 3,28 гривны на кубометр.

Таким образом, житель Харьковской области, потребивший тысячу кубометров газа, должен заплатить за февраль 1250 гривен за транспортировку и еще 5870 гривен за само топливо, итого — 7120 гривен (19,7 тысячи рублей). Сумма эта неподъемна для пенсионера, которому приходится оплачивать еще и счета за воду и свет. Даже украинцу со средней зарплатой, которая составляет 10,7 тысячи гривен, справиться с такими платежами крайне проблематично. При этом, согласно данным соцопросов, снижение коммунальных платежей было вторым требованием большинства украинских граждан к президенту, который сменит Петра Порошенко. А главным запросом было прекращение войны.

С зарплатами связано и еще одно проваленное обязательство прошлого кабмина. В конце февраля Зеленский пригрозил министрам лишить их выплат до тех пор, пока не будут погашены долги по зарплате перед шахтерами, и назначил срок решения этой проблемы — до мая. Эти долги копились с 2014 года и продолжают расти. Работу в этом направлении правительство так и не начало.

Более того — в январе Всемирный банк объявил, что Украина получит поддержку от Европы, если присоединится к общей стратегии Евросоюза по переходу на зеленую экономику и начнет закрывать шахты и смежные производства. Очевидно, эта работа начнется с конца следующего года, когда Европейский инвестиционный банк прекратит рассматривать проекты в сфере ископаемых видов топлива. И, судя по всему, Киев захочет участвовать в программе, что обернется исчезновением десятков тысяч рабочих мест.

Закат «индустриальной славы»

В ноябре Зеленский побывал на ведущем украинском производстве бронетехники — Харьковском танковом заводе имени Малышева, том самом, где был разработан танк Т-34. Впечатления от увиденного президент Украины охарактеризовал как шок. С 2009 года завод выпустил всего один танк для Вооруженных сил страны. Вероятно, речь идет об «Оплоте». Госконтракт на запуск первой партии серийного производства был сорван.

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, весь государственный сектор, связанный с изготовлением бронетехники, «впал в ступор». «Укроборонпром» задолжал по зарплате работникам 43 предприятий, к марту 2020 года долг погасили только на восьми заводах. Згурец подчеркнул, что Украина до сих пор работает с оружием четвертого поколения, в то время как весь мир переходит уже на шестое.

Харьковский завод обеспечил создание прорывных танков. А теперь мы говорим о том, сможет ли он за год сварить 40 корпусов и помочь с этим Лозовскому заводу. Не маразматическое ли это масштабирование задач и целей?

— Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express

Не лучшим образом обстоят дела со всей промышленностью Украины. В декабре Госстат сообщил, что падение производства в стране ускорилось до 7,7 процента. Причем в добывающей промышленности и разработке падение не отмечено, наибольший спад зафиксирован в легкой промышленности, а именно в текстильном производстве и производстве продуктов питания. Производство на Украине падает с 2012 года, в 2016-2017-м отмечался небольшой рост — в пределах трех процентов, однако затем спад продолжился.

Аграрный вопрос

Появление в правительстве Украины нового министерства по делам АПК объясняется тем, что земельная реформа, которая буксует уже почти 25 лет и на проведении которой настаивают Международный валютный фонд и Всемирный банк, наконец готовится к запуску. Власти собираются отменить мораторий на продажу участков под сельскохозяйственные нужды, в том числе и иностранцам, с 1 октября. Однако простые украинцы недовольны этой перспективой.

Рынок земли на Украине попытались сформировать в начале 1990-х, когда проводили размежевание территорий колхозов и других аграрных предприятий. Они переоформлялись в коллективные частные предприятия, а работникам и пенсионерам выдавался сертификат на земельный пай — участок территории бывшего колхоза. По сертификату аграрии могли получить этот участок в свое пользование и выйти из состава коллективного предприятия, однако из-за несовершенств схемы распределения и многочисленных злоупотреблений на местах в 2001 году властям пришлось ввести мораторий на продажу земли, чтобы избежать монополизации сельского хозяйства.

Предполагалось, что после стабилизации экономической ситуации в стране рынок откроют, а пока аграрии самостоятельно будут обрабатывать свои земли, однако этого, как известно, не произошло. За годы существования моратория на Украине сформировался серый рынок земли. Под его действие попадает 96 процентов всех сельскохозяйственных угодий в стране. Однако собственники нашли в законе лазейки — они могут отдать пай в аренду, обменять на другой или передать по наследству. И все эти операции оплачивают фактически покупатели участка, к которым он переходит в пользование. Особенной популярностью пользуется долгосрочная аренда с выплатой содержания. Или же владельцы на бумаге могут передать пай местным властям, которые, в свою очередь, передадут их покупателю, и получить деньги.

Простые украинцы, владельцы этих земель, по понятным причинам боятся рейдерства или того, что крупные иностранные холдинги выкупят земли у нынешних украинских арендаторов, тем самым лишив их пассивного (и, возможно, единственного) дохода. С ноября 2019 года аграрии собираются на акции протеста во время слушаний по земельной реформе в Раде. В декабре такой митинг закончился слезоточивым газом и пострадавшими. Однако при наличии такого огромного теневого рынка экономика Украины недополучает миллиарды доходов — учитывая ее зависимость от международных кредитов, это критично.

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Это лишь часть проблем, которые привели к отставке правительства. Коррумпированная таможня, четвертое место в Европе по безработице, госдолг, на погашение которого уйдет в этом году треть бюджета (292,9 миллиарда гривен, или 11,8 миллиарда долларов), непродуманная реформа здравоохранения, усложняющая систему получения медпомощи, растущий раскол в обществе и, конечно же, непрекращающаяся война — все это неизбежно влияет на рейтинги главы государства.

Сказался на них и январский скандал с прослушкой. В сети появились записи якобы с правительственного совещания, на которых мужчина, чей голос очень похож на голос Гончарука, называет себя профаном в экономике и предлагает объяснить Зеленскому проблемы страны, используя метафоры, поскольку уровень компетентности президента не позволяет вести с ним экспертные дискуссии. Теперь уже бывший премьер подал тогда в отставку, но получил от президента второй шанс. Представители «Слуги народа» тогда объясняли, что «коней на переправе не меняют» — мол, правительство начало масштабную работу. Однако, если судить по речи Зеленского, кабмин будто и не приступал к своим обязанностям.

СМИ узнали, что именно падение популярности окончательно убедило Зеленского в том, что правительство нужно менять. Они показали, что 51 процент украинцев не поддерживает правительство, а личный рейтинг доверия Гончарука составляет всего шесть процентов. Рейтинг доверия самого Зеленского в феврале обвалился до 51 процента, а на ближайших выборах за него проголосовали бы только 40 процентов избирателей — то есть популярность избранного с рекордным результатом в 73 процента украинского лидера упала почти вдвое.

Новый премьер Денис Шмыгаль заявил, что его кабинет министров имеет те же приоритеты, что и уволенный: развитие промышленности и АПК, создание благоприятного инвестиционного климата, улучшение инфраструктуры и системы здравоохранения, укрепление национальной безопасности и обороны, продолжение реформы децентрализации, которая должна «столкнуть экономику с мертвой точки»… Значит, продолжится работа по тем же проектам, что начал Гончарук. Понравится ли это украинцам — пока неизвестно.

Ксения Богачева