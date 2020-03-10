Путин рассказал, чем руководствуется в работе

10.03.2020, 16:00, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в своей работе руководствуется интересами российских граждан и долгосрочными перспективами.

«Хочу заверить вас в том, что в своей работе всегда руководствовался и буду руководствоваться исключительно текущими и долгосрочными интересами России, исключительно волей нашего народа», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

Президент заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года, если граждане РФ и Конституционный суд поддержат соответствующую поправку в Конституции. 

«До 2024 года мы многое сделаем вместе, а там видно будет», – сказал Путин о своей работе. 

Также глава государства отметил, что сейчас принимается не новая Конституция, а вносятся значимые поправки. Он подчеркнул, что судьба поправок в Основной закон полностью зависит от решения народа. 

Ранее Путин прибыл в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами по вопросу поправок к Конституции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента о поправках в Конституцию. Во вторник Госдума приняла поправки в Конституцию.

В марте Путин признался, что не устал от своей работы и воспринимает ее не как профессию, а как судьбу.


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