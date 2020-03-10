На Украине запустили флешмоб в поддержку спевшего «Смуглянку» сироты

10.03.2020, 16:00, Новости дня

На Украине запустили флешмоб в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, который выиграл в Лондоне конкурс Stars of the Albion, исполнив песню «Смуглянка» в форме советского солдата.

Украинский телеканал «НАШ» запустил флешмоб «Поем «Смуглянку» всей Украиной» в поддержку украинца Максима Ткачука, который подвергся травле у себя на родине за исполнение советской песни.

«Нам никто не запретит петь наши песни. Мы объявляем флешмоб в поддержку Максима Ткачука с Волыни. Поем «Смуглянку» всей Украиной – от Львова и до Донецка! Максим, «НАШ» с тобой», – сообщила ведущая телеканала.

Напомним, нападки на Максима Ткачука, который привез на Украину победу сразу в трех номинациях песенного конкурса, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне, посыпались не только в соцсетях, но и в украинской прессе. Ребенка обвинили в том, что он не исполнил в Лондоне песен на украинском языке, а вместо этого «пропагандировал Русский мир».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает эта ожесточенная травля с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах.


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