Госдума поддержала поправку Терешковой о снятии ограничений на участие в выборах президента

10.03.2020, 15:59, Новости дня

Депутаты Госдумы поддержали поправку Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков.

«Установленное частями 3 и 3.1 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качества кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу», – передает РИА «Новости» текст поправки.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова на пленарном заседании выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков, что позволит действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправку о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах, но попросил оценки у Конституционного суда.

При этом он выступил против снятия ограничений на число президентских сроков.


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