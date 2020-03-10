В Госдуме одобрили поправку к Конституции о детях как о приоритете госполитики России

10.03.2020, 15:59, Новости дня

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку в статью законопроекта об изменениях в Конституции, в соответствии с которой дети являются «приоритетом государственной политики», а не «достоянием России», как было предложено ранее.

Ранее глава комитета Павел Крашенинников заявлял, что рабочая группа по подготовке изменений в основной закон обсуждала данную формулировку, фраза о «достоянии Российской Федерации» была признана не самой удачной. Поэтому в основном законе предлагается прописать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», информирует ТАСС.

Во вторник Госдума на пленарном заседании должна рассмотреть предложенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны во втором чтении, внесение поправок в проекты законов возможно только при втором чтении. Формально срок подачи изменений к тексту документа, первое чтение которого состоялось 23 января, истек 2 марта. В общей сложности к документу поступило около 400 поправок.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции РФ особого отношения к детям.

В Совфеде разъясняли необходимость упоминания детей в Конституции.


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