Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах в Госдуму

10.03.2020, 15:59, Новости дня

Депутат Госдумы Александр Карелин снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

«Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать», – передает слова Карелина ТАСС.

«Поправка снята, процедуру мы закрыли», – подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату, однако президент Владимир Путин заявил, что это не целесообразно.


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