Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах в Госдуму
10.03.2020, 15:59, Новости дня
Депутат Госдумы Александр Карелин снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.
«Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать», – передает слова Карелина ТАСС.
«Поправка снята, процедуру мы закрыли», – подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату, однако президент Владимир Путин заявил, что это не целесообразно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет