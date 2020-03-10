Госдума одобрила законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении

10.03.2020, 15:59, Новости дня

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие во II чтении законопроекта о поправке в Конституцию, следует из итогов голосования.

«За» проголосовали 382 депутата, «против» не выступил никто, 44 воздержались, передает ТАСС.

Также Госдума одобрила порядок проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию.

По ним, изменения в основной закон будут считаться одобренными в случае поддержки более чем половиной граждан, которые приняли участие в голосовании. Минимальный порог явки не установлен, профильный комитет Госдумы ранее отклонил соответствующую поправку.

Дата голосования будет определена указом президента, предполагалось, что оно состоится 22 апреля.

До этого Госдума во втором чтении приняла 110 поправок в Конституцию, в том числе предусматривающие ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами. Теперь депутаты проголосовали в целом за законопроект.

Во вторник президент Владимир Путин, который выступил в Госдуме, одобрил поправку, по которой снимаются ограничения для дальнейшего участия в выборах. При этом в Конституции должно остаться ограничение на количество сроков. Также президент попросил оценки этой поправки у Конституционного суда.