Названы фильмы, где рядом со звездными родителями снялись их дети

10.03.2020, 15:54, Разное

Появление маленького актера в фильме часто связано с трудными поисками или случайностью. Иногда же рядом со звездами просто снимаются их дети, рассказали эксперты.
Нередко попытка оказывается удачной и определяет будущий выбор профессии и рождение семейной династии. Андрей Леонов на съёмочную площадку попал вместе со своим прославленным отцом — Евгением Леоновым больше сорока лет тому назад в фильме «Обыкновенное чудо». Киноверсия пьесы-сказки Евгения Шварца о колдовском чувстве любви собрала такое количество великолепных актеров, что маленькая роль юного ученика Охотника кажется незаметной, но для самого 13-летнего исполнителя стала знаковой. Успешным оказался дебют в фильме Никиты Михалкова его 8-летней младшей дочери Надежды. Лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а также стала обладательницей Большого приза жюри Каннского кинофестиваля.

Вместе со своим знаменитым отцом Сильвестром Сталлоне в фильме «Рокки V» снялся и его 14-летний сын-подросток Сейдж. Талантливый актер — Сталлоне-младший трагически ушел из жизни в 2012 году, успев сыграть во многих фильмах и завоевать любовь зрителей. Одна из дочерей «Крепкого орешка», как шутливо называют Брюса Уиллиса поклонники и кинокритики, и его жены Деми Мур Румер Уиллис появилась на съемочной площадке не только с отцом, но и матерью. Причем в картине «Заложник» и «Стриптиз» ей достались роли дочери героев, которых исполняли её родители.

Участие маленькой Вивьен Джоли-Питт в сказке «Малефисента» сама актриса объяснила тем, что девочка не боялась и узнавала маму в необычном гриме, тогда как другие дети-актеры пугались образа волшебницы, информирует «Телепрограмма».


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