Президент Европарламента решил самоизолироваться дома после поездки в Италию. Вчера он был на работе

10.03.2020, 15:52, Новости дня

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли после поездки в Италию, где наблюдается вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, решил самоизолироваться в Брюсселе. Об этом сказано в его заявлении, которое 10 марта опубликовано на сайте Европарламента.

«После того, как я побывал в Италии в прошедшие выходные, я решил придерживаться рекомендуемых мероприятий и, в соответствии с протоколами, в течение 14 дней выполнять функции президента из своего дома в Брюсселе. COVID-19 обязывает всех быть ответственными и осторожными», – отметил Сассоли.

9 марта, как отмечает телеканал N1, Сассоли присутствовал на работе в Европарламенте.

На прошлой неделе он решил перенести пленарные заседания Европарламента из Страсбурга (Франция) в Брюссель (Бельгия). Свое решение он обосновал рекомендациями медицинской службы парламента «из-за форс-мажорных обстоятельств», связанных с распространением коронавируса.

Но 9 мая он сообщил, что сессия парламента, которая была запланирована на 9–12 марта, продлится только один день – 10 марта, сообщила пресс-служба Европарламента.

По данным издания The Parliament Magazine, с требованием изменить расписание сессии к Сассоли обращались депутаты Европарламента из разных стран. Как выяснило издание, под вопросом и проведение следующей сессии, которая должна начаться 30 марта, обсуждается вопрос дистанционного голосования, но пока для этого нет технических возможностей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.

В Италии, по данным властей на 10 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе.