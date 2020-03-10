Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков президента Путина

10.03.2020, 15:49, Новости дня

Против высказались 43 депутата, за — 380.

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. Свои голоса «за» отдали 380 депутатов, «против» — 43, один воздержался.

Обнулить президентские сроки для действующего президента ранее предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. По ее мнению, также можно было бы рассмотреть возможность убрать из Конституции ограничения президентских сроков в принципе.

Однако вскоре Путин выступил перед депутатами и заявил, что выступает против того, чтобы исключить из Основного закона ограничения президентских сроков. При этом президент допустил обнуление сроков для действующего президента, если такую поправку Конституционный суд сочтет не противоречащей Основному закону.


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