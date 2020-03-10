Шэрон Стоун прошла проверку на коронавирус перед вечеринкой по случаю своего дня рождения

10.03.2020, 15:42, Разное

Воспользовавшись выходными, Шэрон Стоун решила отметить день рождения в компании друзей. Однако прежде чем попасть на вечеринку, Стоун прошла проверку на коронавирус — обязательный тест для всех участников праздничного мероприятия. На вчерашний день в США было зарегистрировано свыше 500 заболевших коронавирусом и 22 смерти от него.

Шэрон выложила в Instagram снимок, на котором запечатлена перед входом на вечеринку — медсестра измеряет ей температуру тела. Актриса улыбается, глядя в камеру.

Шэрон перед своей вечеринкойДля празднования дня рождения Стоун выбрала черно-синий комбинезон с широкими рукавами. Судя по снимкам, вечеринка была для узкого круга людей — гости играли в бильярд, сидели у камина и пили вино.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)8 Мар 2020 в 1:08 PDT

На одной из фотографий Шэрон позирует лежа на диване со своим другом, легендарным музыкантом Брюсом Робертсом.

Шэрон и Брюс РобертсНедавно стало известно, что анкету актрисы удалили с известного сайта знакомств, посчитав ее фейком. У себя в Twitter она попросила администраторов разблокировать ее. И только после этого ее аккаунт вновь открыли. Сейчас Шэрон не замужем и ни с кем не встречается: одна воспитывает троих мальчиков, которых она усыновила, по-прежнему мечтает встретить свою любовь и наслаждается жизнью.

Когда мне было сорок с чем-то, я заперлась в ванной с бутылкой вина и сказала себе: «Я никуда не выйду до тех пор, пока не приму себя такой, какая я есть». Сейчас я не хочу маскировать свой возраст. Я просто хочу быть женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо, насколько это возможно, — говорит она.