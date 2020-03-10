Принц Кристиан Ганноверский и Алессандра де Осма впервые станут родителями

10.03.2020, 15:42, Разное

Слухи об этом ходили с начала года, но только сейчас нашли подтверждение. Младший сын принца Эрнста Августа Ганноверского, родственника князя Монако Альбера II — принц Кристиан — и его супруга, модель из Перу Алессандра де Осма, ждут первенца. Об этом эксклюзивно сообщил испанский HOLA!. Наследник должен появиться на свет летом этого года.

Думаю, каждому из нас хочется после свадьбы увеличить свою семью. Но в данный момент мы с мужем довольны своим положением и радуемся тому, что имеем. У нас нет цели решить эту задачу в ближайшие сроки, — говорила Алессандра в интервью HOLA! прошлым летом.

Один из последних выходов Алессандры, январь 2020

Но, как видим, мечта пары осуществится уже через несколько месяцев. Напомним, принц Кристиан и Алессандра де Осма встречаются с 2005 года: тогда королевская делегация, в составе которой был принц Кристиан, посещала город, и Алессандра была приставлена гидом к гостям. Об их помолвке стало известно весной 2017 года — незадолго до свадьбы принца Эрнста Августа и Екатерины Малышевой, которая состоялась в июле 2017-го. В конце ноября того же 2017-го Кристиан и Алессандра провели гражданскую церемонию бракосочетания в присутствии самых близких, а масштабное торжество решено было отложить до весны. И вот, в марте 2018-го, они сыграли свадьбу в столице Перу Лиме, на родине невесты.

В старинной церкви Сан-Педро XVI века пара связала себя священными узами в присутствии родственников и близких друзей. По этому случаю в Лиме было перекрыто несколько центральных улиц, и Алессандра, одетая в роскошное свадебное платье от дизайнера Jorge Vazquez, беспрепятственно прошла прямо к зданию под руку с отцом Эрнесто. На ее голове красовалась Ганноверская цветочная тиара: в ней же в июле 2017 года выходила замуж за старшего брата Кристиана Эрнста лондонский дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева.

Алессандра де Осма и Кристиан Ганноверский

Среди других гостей были также замечены Кейт Мосс и ее возлюбленный граф Николай фон Бисмарк, принцессы Евгения и Беатрис Йоркские, Пьер Казираги и Беатрис Борромео, принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия и многие другие. Некоторых активных гостей даже не успели поймать в свои объективы фотографы: возможно потому, что после церемонии в церкви и пышного обеда новобрачные устроили своим гостям активный отдых с катанием на серфинге и параглайдинге, а также с посещением таких местных достопримечательностей, как озеро Титикака и Мачу-Пикчу.